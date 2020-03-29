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Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan 327 vatandaşa hizmet

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.03.2020 15:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği’nin talimatlarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, son 24 saatte 327 vatandaşa hizmet verdi.Cuma günü 31 vatandaşın emekli aylığının evde ödenmesi ve banka işlemlerini yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, gün içerisinde yardıma ihtiyacı olan 107 vatandaşa gıda kolisi teslim etti.

Şanlıurfa Valiliği’nin talimatlarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, son 24 saatte 327 vatandaşa hizmet verdi.
Cuma günü 31 vatandaşın emekli aylığının evde ödenmesi ve banka işlemlerini yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, gün içerisinde yardıma ihtiyacı olan 107 vatandaşa gıda kolisi teslim etti. 10 kişiye hijyen kiti, 17 kişiye dezenfektan, 4 kişiye ilaçlarının temini konusunda yardımcı olan grup, 8 vatandaşa da sağlık hizmetleri desteği sağladı. Sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara her türlü desteği vermekle görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu, 149 vatandaşa rehberlik hizmeti verirken, kimsesi olmadığı için alışverişe gönderemeyen 4 vatandaşın da alışverişlerini yaparak evlerine teslim etti.
Virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan risk grubundaki vatandaşların 112’yi aramaları üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinde, sosyal destek personelinin yanında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından görevlendirilen bir personel ile ihtiyaca göre sağlık personeli ve Kızılay gönüllüsü de görev alıyor.

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