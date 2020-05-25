Vefa Sosyal Destek Gurubu bayramda da vatandaşların hizmetinde

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması döneminde de vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet ediyor. Kaymakam Hüseyin Öner, vatandaşların özellikle ilaç, ekmek, su vb. öncelikli ihtiyaçları için 112, 155, 156 ve 422 20 99 numaralı iletişim hattından talep oluşturması gerektiğini söyledi.

Burhaniye de Şehit ailelerine bayram ziyaretleri gerçekleştirirken Burhaniye Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek çalışma ekipleriyle karşılaşıp bayramlarını kutlayan Kaymakam Hüseyin Öner, "7 gün 24 saat sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan vatandaşların zorunlu ihtiyaç taleplerinin karşılanması için hizmet veren ekiplerimiz Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de ara vermeksizin vatandaşımızın hizmetindeler. Bu önemli ve kıymetli görevi üstlenen ve layığıyla sürdüren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm personelimizin bayramını kutluyor ve nice sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum." dedi.

