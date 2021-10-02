YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Vefat eden eşinin kabrinin yanından mezar yeri almak isteyen vatandaşın sorununu KDK çözdü

Vefat eden eşinin kabrinin yanından mezar yeri almak isteyen vatandaşın sorununu KDK çözdü

02.10.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vefat eden eşinin kabrinin yanından mezar yeri almak isteyen vatandaşın sorununu KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vefat eden eşinin mezarının yanından mezar yeri alma isteği olumsuz karşılanan vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Şubat 2021'de eşi vefat eden bir kişi, eşinin mezarının yanından mezar yeri satın almak için yaklaşık 2 ay sonra ilgili idareye başvuruda bulundu. İdare, belediye meclisi kararı gereği belirlenen 7 günlük süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle mezar yeri satışına izin vermedi.

Söz konusu sürenin 7 iş günü olduğunu bilmediğini, cenaze nedeniyle taze acıları varken, bunu düşünecek durumda olmadığını, eşinin vasiyeti nedeniyle durumun kendisi açısından manevi değerinin bulunduğunu belirten başvurucu, eşinin yanında mezar yeri satın alma hakkının kendisinde olması gerektiğini bildirdi ve sorununa çözüm bulunması için KDK'ye başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ilgili idare ile görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından da vatandaşın şikayetine konu mezar yeri satış işlemi gerçekleştirildi.

İşlemin ardından ilgili idare, vatandaşın talebinin karşılandığı bilgisini KDK'ya aktardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni iPhone'lar Türkiye'de! İşte fiyatlarYeni iPhone'lar Türkiye'de! İşte fiyatlar
Van Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllıkVan Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllık
Devlet Tiyatroları sanat sezonunu "güler yüzlü repertuvarla" karşılıyorDevlet Tiyatroları sanat sezonunu "güler yüzlü repertuvarla" karşılıyor

Ankara Namaz Vakitleri 2 Ekim Cumartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:39
Öğle
12:43
İkindi
16:00
Akşam
18:37
Yatsı
19:55
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.