Vefat eden eski AA Hukuk Müşaviri Ataman son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 91 yaşında vefat eden eski Anadolu Ajansı (AA) Hukuk Müşaviri Avukat Arslan Ataman'ın cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Arslan Ataman'ın cenazesi, yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak, Zincirlikuyu Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Avukat Arslan Ataman'ın kızı Arzu Ataman ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve meslektaşları katıldı.

Ataman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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