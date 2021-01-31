Vefat eden oğlu için su kuyusu açtırıyor

Yalova’nın Altınova İlçesi Kaytazdere Beldesinde oturan Özhan Akın, vefat eden çocuğu Nazif İrfan Akın adına Afrika’da su kuyusu açtıracak.

Kaytazdere Beldesinde otura Özhan Akın, vefat eden oğlu Nazif İrfan Akın adına Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Altınova Şubesi aracılığıyla Tanzanya’da su kuyusu açtırıyor. Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, hayırsever Özhan Akın’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek TDV adına teşekkür belgesi verdi. İlçe Müftüsü Eren, hayırsever Özhan Akın’a yardımcı olan Kaytazdere Beldesi Saralkent Cami İmam Hatibi İdris Gezer’e de gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afrika’daki insanların yüzde 66’sı kurak ve yarı kurak yerlerde susuzluk problemi yaşıyor. Küresel ısınma, Afrika Kıtasını giderek daha da etkilerken, bu bölgedeki ülkeler en kurak dönemlerini yaşıyor. bölge halkının su ihtiyacını karşılamak için su kuyularının açılması gerekirken Türkiye Diyanet Vakfı da bu konuda bir çalışma başlattı.

