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Vefat edenlerin defin günü, yeri ve saati söylenmeyecek

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 23.10.2020 09:44 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerde vefat eden vatandaşların salalarında mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine karar verildi.Kırklareli’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı sonrasında yeni kararlar alındı.Alınan kararlar şöyle açıklandı:“İlimiz genelinde korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde cenaze ve sünnet gibi merasimlerde yapılacak mevlitlerin sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenmesine, vefat eden vatandaşların salalarında-mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine, gerek belediye başkanlıkları, gerekse müftülüklerce ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapılmamasına, yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerde vefat eden vatandaşların salalarında mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine karar verildi.
Kırklareli’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı sonrasında yeni kararlar alındı.
Alınan kararlar şöyle açıklandı:
“İlimiz genelinde korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde cenaze ve sünnet gibi merasimlerde yapılacak mevlitlerin sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenmesine, vefat eden vatandaşların salalarında-mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine, gerek belediye başkanlıkları, gerekse müftülüklerce ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapılmamasına, yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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Kırklareli Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

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06:00
Sabah
07:26
Öğle
13:00
İkindi
15:56
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Zorlu Eczanesi
Merkez
Gönül Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Sıla Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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