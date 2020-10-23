Vefat edenlerin defin günü, yeri ve saati söylenmeyecek

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerde vefat eden vatandaşların salalarında mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine karar verildi.

Kırklareli’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı sonrasında yeni kararlar alındı.

Alınan kararlar şöyle açıklandı:

“İlimiz genelinde korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde cenaze ve sünnet gibi merasimlerde yapılacak mevlitlerin sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenmesine, vefat eden vatandaşların salalarında-mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine, gerek belediye başkanlıkları, gerekse müftülüklerce ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapılmamasına, yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

