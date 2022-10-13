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  4. VEKAM Direktörü Prof. Dr. Yenişehirlioğlu'na Fransa Ulusal Liyakat Nişanı

VEKAM Direktörü Prof. Dr. Yenişehirlioğlu'na Fransa Ulusal Liyakat Nişanı

13.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkenin en önemli şövalyelik nişanlarından biri kabul edilen Chevalier dans l’Ordre national du Mérite’in sahiplerinden biri bu yıl Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu oldu

İSTANBUL (AA) - Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Direktörü ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu, konusu olan Osmanlı Sanatı ve Mimarisi alanındaki çalışmalarının yanı sıra Fransa ve Türkiye arasındaki akademik ortaklıkların, entelektüel birikimin ve sivil toplum alanında girişimlerin canlandırılmasına yaptığı değerli katkılarından dolayı Chevalier dans l’Ordre national du Mérite (Fransa Ulusal Liyakat Nişanı) ile onurlandırıldı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Fransız devletinin 1963 yılından beri verdiği en önemli şövalyelik nişanlardan biri kabul ediliyor.

Üstün liyakat ve entelektüel birikimi ödüllendirmek üzere ilk olarak dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle tarafından 1963’te takdim edilen Chevalier dans l’Ordre national du Mérite - Fransa Ulusal Liyakat Nişanı askeri ve sivil alanlarda üstün hizmet gösteren seçkin kişilere veriliyor.

Ülkenin en önemli şövalyelik nişanlarından biri kabul edilen Chevalier dans l’Ordre national du Mérite’in sahiplerinden biri bu yıl Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu oldu.

Geçen hafta Ankara'daki Fransa Büyükelçiği binasında gerçekleştirilen törende Büyükelçi Hervé Margo, Prof. Dr. Yenişehirlioğlu’na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adına nişanı takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yenişehirlioğlu, Fransız akademik anlayışının ve entelektüel yaşamının özünü oluşturduğunu belirttiği disiplinlerarası bakış açısını öğrencileriyle paylaşmaya her zaman gayret ettiğini aktardı.

Fransa’yla kendi duygusal bağının da çocukken dinlediği şarkılarla ve izlediği filmlerle başladığını paylaşan Yenişehirlioğlu, insanların birbirini anlamasının ve hoşgörünün gelişmesinin ancak eğitim ve kütür yoluyla olabileceğinin altını çizdi.

İki ülke insanlarının arasındaki diyalog ve bağın korunmasını ve üniversite hayatlarının karşılıklı işbirliğini her zaman destekleyeceğini belirten Prof. Dr. Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu, iş birliklerinin güçlenerek artması dileğinde bulundu.

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