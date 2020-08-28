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Venezuella - Türkiye ilişkileri gelişiyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.08.2020 13:28 | Son Güncelleme

Venezüella’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u ziyaret etti.Türkiye ve Venezüella arasındaki ticaretin ve ilişkilerin çok iyi olduğuna işaret eden Büyükelçi Reyes, ticaret hacminin de günden güne büyüdüğünü söyledi.

Venezüella’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u ziyaret etti.
Türkiye ve Venezüella arasındaki ticaretin ve ilişkilerin çok iyi olduğuna işaret eden Büyükelçi Reyes, ticaret hacminin de günden güne büyüdüğünü söyledi. Özellikle gıda ürünlerinin karşılıklı olarak ihracatın ve ithalatın büyümesi için çaba gösterdiklerini belirten Reyes, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kardeşi, arkadaşıdır. Biz her alanda işbirliğini devam ettirmeyi istiyoruz” dedi.
ULUSKON Başkanı Atasoy ve ULUSKON heyetini Venezüella’ya davet eden Büyükelçi Reyes, Venezüella’ya yapılacak iş gezisinden sonra Türkiye ve Venezüella arasındaki ilişkilerin daha da artacağını sözlerine ekledi.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy’da, Venezüella’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes’in ULUSKON’a ziyaretinden çok memnun olduklarını, Venezüella ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gayretleriyle çok iyi bir düzeye geldiğine işaret etti. Atasoy, “Bizler de Türk iş dünyası olarak Venezüella ve Türkiye arasındaki her turlu ihracat ithalat ve yatırımlarla ilgili konularda iki ülke arasındaki ilişkileri en üst düzeye taşımak için çalışacağız. Özellikle Büyükelçi Reyes ile yapılan toplantı çok verimli geçti. Basta gıda maddeleri olmak üzere maden, inşaat ve tekstil gibi bir çok sektörde iş yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.
En yakın zamanda is heyetiyle Venezüella’ya gideceklerini dile getiren Atasoy, şöyle konuştu:
“ULUSKON olarak Venezüella’ya yapacağımız ziyaretin ardından, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş hacminin daha da büyüyeceğini düşünüyoruz”

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