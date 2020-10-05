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Vergi Dairesi Başkanlığı’nın çevre düzenlemesini Büyükşehir Belediyesi yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Vergi Dairesi Başkanlığı ile vergi dairelerinin hizmet verdiği binanın çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmaları Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirildi.

Vergi Dairesi Başkanlığı ile vergi dairelerinin hizmet verdiği binanın çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmaları Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, “Kamu dayanışmasının en güzel örneklerini burada sergiliyoruz” dedi.
Kayseri’nin görünümünü güzelleştirmeye kendine hedef edinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu kuruluşlarının çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmaları konusunda da hassasiyet gösteriyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçtiğimiz haftalarda Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binasının etrafında çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmaları incelemiş ve ekiplerden bilgi almıştı. Bu kez de Vergi Dairesi Başkanlığı’nın çevre düzenlemesini ve asfalt çalışmalarını yakından takip eden Büyükkılıç, kamu kurumları ile yerel yönetimlerin Kayseri’de muazzam bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade ederek, şöyle konuştu;
“Kamu dayanışmasının en güzel örneklerini burada destekliyoruz. Bugün de Vergi Dairesi Başkanlığımızın bahçesinin düzenleme çalışmalarına destek oluyoruz. Bin ton asfalt yapmak suretiyle nezih bir ortamda vatandaşlarımızın hizmet almasını sağlayacak bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Bizlere zaten her zaman anlayışlı bir şekilde yaklaşan, değerli başkanlarımıza, müdürlerimize, burada vergi dairemizin ekibine daha doğrusu Maliye Bakanlığımızın bu güzide ekibine teşekkür ediyoruz. Bizlerde onlara hizmet etmekten elbette ki keyif alıyoruz.” Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaları Başkan Büyükkılıç ile birlikte takip eden Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci de, Başkan Büyükkılıç’a hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız, kamu kurumların arasındaki dayanışmanın en güzel örneklerinden bir tanesini sergiledi. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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