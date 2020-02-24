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Vergi Dairesi Müdürlüğünden Başkan Erdoğan’a ziyaret

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.02.2020 14:25 | Son Güncelleme

Biga Vergi Dairesi Müdürü Salih Kılıç ve beraberindeki heyet, 31.

Vergi Dairesi Müdürlüğünden Başkan Erdoğan’a ziyaret

Biga Vergi Dairesi Müdürü Salih Kılıç ve beraberindeki heyet, 31. Vergi Haftası dolayısıyla Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a ziyarette bulundu.
Biga Vergi Dairesi Müdürü Salih Kılıç ve Vergi Dairesi personeli, bu yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından kurum ziyaretleri gerçekleştiren ve vergi ile ilgili bilgilendirmede de bulunan Biga Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanları, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı ziyaret ederek, çiçek takdim etti. Bülent Erdoğan, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “1990 yılından itibaren Şubat ayının son haftası olarak kutlanan Vergi Haftası, bu yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanıyor. Bu vesileyle Biga Vergi Dairesi Müdürü Salih Kılıç ve Vergi Dairesi personelini 31. Vergi Haftası dolayısıyla belediyemizde misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm vergi mükelleflerinin Vergi Haftası’nı tebrik ediyorum. Vergi Haftası boyunca verginin öneminin anlatılmasını bizler de çok değerli buluyoruz” dedi.

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