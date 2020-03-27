YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Vergili vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısında bulundu

Vergili vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısında bulundu

KARABÜK HABERLERİ  | 27.03.2020 13:30 | Son Güncelleme

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından vatandaşlara ‘Evde Kal’ çağrısında bulunarak, ihtiyaçları halinde paylaştığı numaradan kendisine ulaşabileceklerini belirtti.Vergili mesajında, “Öğlebeli’nde boynuma sarılan Hüsniye Teyzem, Soğuksu’da yan yana kahve içtiğimiz Ahmet ve İsmail Amcam, Bizim belediyeden emekli Şevket Dayı ve akranlarını da unutmadım tabi ki.

Vergili vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısında bulundu

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından vatandaşlara ‘Evde Kal’ çağrısında bulunarak, ihtiyaçları halinde paylaştığı numaradan kendisine ulaşabileceklerini belirtti.
Vergili mesajında, “Öğlebeli’nde boynuma sarılan Hüsniye Teyzem, Soğuksu’da yan yana kahve içtiğimiz Ahmet ve İsmail Amcam, Bizim belediyeden emekli Şevket Dayı ve akranlarını da unutmadım tabi ki. Hepimizin memleketi ayrı elbette. Lakin ortak bir noktamız var, o da bu şehrin kalkınmasına koyduğumuz tuğla. Sizler bana rehberim Necmettin Şeyhoğlu’nun, Atam Mehmet Vergili’nin, Dayım Nazım Çapraz’ın, İş eve emek kahramanı; Enver Kaya’ların, Mehmet Ali Bölek’lerin, Metin Türker’lerin emanetlerisiniz. İş her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu saatten sonra sizden rica ediyorum; Ne olur dışarı çıkmayın.Bizleri üzmeyin.Her ne ihtiyacınız varsa bizi değil, direkt beni; 533 220 70 16 numaralı telefondan arayın” ifadelerini kullandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan destek

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan destek

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu

MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Gaziantep’te hastane bahçelerine triaj çadırı kuruldu

Gaziantep’te hastane bahçelerine triaj çadırı kuruldu

Karabük Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:34
Öğle
13:00
İkindi
16:30
Akşam
19:16
Yatsı
20:37

Karabük Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Ayşe Abla Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüsle etkin mücadele kararları

Korona virüsle etkin mücadele kararları

Karabük’te trenle 117 bin yolcu taşındı

Karabük’te trenle 117 bin yolcu taşındı

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı

Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.