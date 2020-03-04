Verici takılan kıyı kuşunun göç sırasında çölleri geçtiği tespit edildi

HÜSEYİN DEMİRCİ - KuzeyDoğa Derneğinin verici taktığı kıyı kuşu türü olan kocagözün, 2 bin 230 kilometre uçarak Irak, İran, Suriye gibi birçok kurak ülkeyi geçtiği gözlendi.

Aras Nehri kıyısında üreyen ve Türkiye'de de kuş türleri arasında çok ender görülen kocagöze, Tarım ve Orman Bakanlığı, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Utah, Koç, Iğdır ile Kafkas üniversiteleri iş birliğince hazırlanan proje kapsamında KuzeyDoğa Derneği tarafından verici takıldı.

Ekipler, kocagözün, sulak alanları tercih eden bir kıyı kuşu olmasına rağmen göçü sırasında çölleri ve 3 bin 172 metre yüksekliğindeki bir dağı aşarak 2 bin 230 kilometre uçtuğunu tespit etti.

- "3 bin 172 metre yüksekliğindeki bir dağı aştı"

Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi, KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aras Nehri Kuş Cenneti'nde 113 bine yakın kuşa halka takıp, 298 kuş türü belirlediklerini ifade eden Şekercioğlu, şu değerlendirmede bulundu: