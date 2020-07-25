Veterinerlerden ‘Kurbanlık hayvan’ uyarısı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Hayvanın boynuzunda ve kuyruğunda eksiklik olmaması gerekiyor” dedi.

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlıklarını almak için hayvan pazarlarına gidiyor. Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül de, vatandaşlara alınması gereken kurbanlık hayvanlarla ilgili bilgiler vererek, uyarılarda bulundu. Ergül, “Kurban Bayramına az bir süre kaldı. Artık vatandaşlarımız kurbanlarına alıyorlar, pazar ve satış yerleri açıldı. Pandemi ile birlikte de mesafe kuralları veya maske ile beraber Tarım İl Müdürlüğümüzün görevlendirmiş olduğu veteriner hekimler tarafından giriş çıkışlar kontrol altında yürütülmekte. Sağlı bir hayvanı anlamak için, 2 yaşını doldurmuş olması gerek. Bunu vatandaşlarımız kendileri anlayamıyor ise oradaki veteriner hekim arkadaşlarımızdan bu konuda yardım alabilirler. Normalde yaşını doldurmamış bir büyükbaş hayvanın dişleri hep aynı, inci tanesi gibi dizilmiş olur. 2 yaşını doldurmuş bir büyükbaş hayvanda da öndeki 2 tane süt dişinin düşüp yerine halk içinde de kazma diş olarak bilinen dişlerin çıkmış olması lazım. Diğer dişlerden daha belirgin ve büyüktür. O dişleri gördükleri zaman vatandaşlar gönül rahatlığı ile kurbanını alabilirler. Biz pazarlarda küpeli hayvanların giriş çıkışlarını kontrol altında tutuyoruz. Önemli olan hayvanın süt dişlerini düşüp yerine kazma dişlerini gelmiş olmasıdır. Hayvanın sağlığı ile şüphe duydukları zaman oradaki veteriner hekim arkadaşlardan yardım alabilirler. Sağlıklı bir hayvan yemini, suyunu düzenli yiyip içen, geviş getiren, bakışları donuk değil daha net olan, tüyleri parlak olan hayvanlar bizim için sağlıklı bir hayvandır. Hayvanın boynuzunda, kuyruğunda, bir eksiklik olmaması gerekmektedir. Hayvanlarda ağız ve burun mukozasında iltihaplı akıntılar olabilir. Böyle gördüğümüz hayvanlar bizim için sağlıksız hayvanlardır. Küçükbaşları değerlendirecek olursak, koyunlarda özellikle kuzular annesinin cüssesine geldiğinde en az 6 ayını doldurmuş olması gerekmektedir. Annesinin boyuna gelmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Kesimlerin hijyen kurallarına uygun olan çiftliklerde yapılması gerektiğin dile getiren Ergül, “Tarım İl Müdürlüğümüz ve Belediyemiz de tüm kesimleri belediyelerin ruhsatlı kesim yerlerine gönderiyorlar. Vatandaşlarımızda burada büyük sorumluklar düşüyor. Kesim kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. O anda baya kalabalık olacağız. Dini vecibelerimizi yerine getirirken pandemi kurallarını unutup daha kötü sorunlara yol açmayalım diye. Genelde kesim hanelerde yada özel çiftliklerde hijyen şartlarını yerine getirmiş özel çiftliklerde de kesimler gerçekleşecek” diye konuştu.

