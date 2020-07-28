Vezir Park çalışmalarında sona gelindi

Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi’nde yapımına başladığı modern parkın çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere büyük değer veren Başiskele Belediyesi, ilçeye yeni modern bir park daha kazandırıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Seyid Caddesi üzerindeki yaklaşık 3 bin metrekarelik alana başlatılan, çocukların ve gençlerin güvenle oyun oynayabileceği, mahalle sakinlerinin dinlenip keyifli vakit geçirebileceği park yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda sona gelinen park içerisindeki 450 metrekarelik futbol sahasının kale direkleri dikilerek halıları serildi.

Çalışmalar kapsamında 200 metrekarelik basketbol sahasının da potaları dikilirken, 76 metrekarelik kauçuk zeminli tek kuleli çocuk oyun grupları da yerlerine kuruldu. Parkta 2,5 metre genişliğinde yürüyüş yolu da yapan ekipler, yeşil alanlar için çevre düzenlenmesini yapıyor. Çalışmaların Kurban Bayramı öncesine kadar tamamlanması bekleniyor.

