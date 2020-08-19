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Vezirköprü’ye saniyede 105 litre kapasiteli arıtma tesisi

SAMSUN HABERLERİ  | 19.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Vezirköprü ilçesine Merkez İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi inşa ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Vezirköprü ilçesine Merkez İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi inşa ediliyor. İlçedeki 20 mahalleyi kapsayan çalışma tamamlandığında saniyede 105 litre su temin edilecek.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 20 mahallenin su ihtiyacına katkı sağlayacak olan Merkez İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi inşaatının çalışmaları devam ediyor. Su ve altyapı sorunu olmayan bir şehir inşa etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mustafa Demir’in talimatlarıyla her alanda kalkınma hamlesi yapıyor. 12 milyon TL’lik yatırım ile ilçeye verilen içme suyu daha kaliteli duruma gelecek.
Vezirköprü’nün Abdulgani, Atatürk, Bahçelievler, Çanaklı, Çayırbaşı, Cumhuriyet, Değirmenbaşı, Esentepe, Beşpınar, Fazıl Ahmet Paşa, Hıdırlık, Kuruçay, Mehmet Paşa, Nalbantlı, Ortacami, Tabakhane, Taşkale, Tikenli, Yenimahalle ve Yeşilada Mahallelerini kapsayan proje tamamlandığında saniyede 105 litre su temin edilecek. Yapılacak tesis ile birlikte Vezirköprü’de içme suyu sorununun çözüleceğine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Verdiğimiz sözleri tutarak vatandaşımızın kaliteli hizmet alması için çalışmalarımızı tüm ilçelerimizde sürdürüyoruz. Yapacağımız arıtma tesisi ile içme suyunun kalitesi daha da artacak” dedi.
Kırsaldaki mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için de gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Demir, “Tüm ekiplerimiz sahadalar. Planlanan projeler tek tek tamamlanıyor” ifadelerini kullandı.

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