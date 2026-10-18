Vfb Stuttgart - Atletico Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Vfb Stuttgart Salı 22:00 Atletico Madrid

Vfb Stuttgart ile Atletico Madrid, 20 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla MHPArena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Vfb Stuttgart, son dönemde zorlu bir süreçten geçiyor. Atletico Madrid ise beş maçlık galibiyet serisi ile geliyor.

Lig Durumu Vfb Stuttgart 13. Almanya Bundesliga Ligi O 6 G 2 B 0 M 4 P 6 8 Attığı Gol 10 Yediği Gol -2 Averaj Atletico Madrid 2. İspanya La Liga O 9 G 7 B 1 M 1 P 22 19 Attığı Gol 8 Yediği Gol +11 Averaj Gol Durumu (Toplam) Vfb Stuttgart 8 / 10 Atletico Madrid 19 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı VS Vfb Stuttgart İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 1 / 0 / 1 Gol 4 – 2 AM Atletico Madrid Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 0 / 1 Gol 9 – 5

Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 1 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 6 puanla 13. sırada.

Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 12 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 22 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Vfb Stuttgart M G M M G tüm kulvarlar Hamburger SV 1-0 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi M

Slovan Bratislava 0-3 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi G

Paderborn 07 0-2 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi G

Vfb Stuttgart 5-0 Greuther Fürth Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Vfb Stuttgart 3-0 FC Heidenheim Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G Atletico Madrid G G G G G tüm kulvarlar Espanyol 0-1 Atletico Madrid İspanya La Liga G

Atletico Madrid 2-0 Manchester United Şampiyonlar Ligi G

Deportivo Alaves 1-2 Atletico Madrid İspanya La Liga G

Atletico Madrid 2-1 Real Madrid İspanya La Liga G

Atletico Madrid 4-0 Osasuna İspanya La Liga G

Atletico Madrid, son 5 maçında toplam 5 galibiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Vfb Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 maçı kazanarak formunu yükseltmiş durumda. Ancak, Almanya Bundesliga'daki son performansı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sınırlı kalmıştır.

Eksik Oyuncular Vfb Stuttgart 8 eksik Justin Diehl Ameen Al Dakhil Dan-Axel Zagadou Maximilian Mittelstadt Nikolas Nartey Tiago Tomas Leonidas Stergiou Stefan Drljaca Atletico Madrid 2 eksik Koke Johnny Cardoso

Vfb Stuttgart kadrosunda Justin Diehl (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ameen Al Dakhil (Sakat - Diz Sakatlığı), Dan-Axel Zagadou (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Maximilian Mittelstadt (Şüpheli), Nikolas Nartey (Şüpheli), Tiago Tomas (Şüpheli), Leonidas Stergiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Stefan Drljaca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Atletico Madrid kadrosunda Koke (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Johnny Cardoso (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Josha Vagnoman Vfb Stuttgart 2 Gol 1 Asist Angelo Stiller Vfb Stuttgart 0 Gol 2 Asist Maximilian Mittelstadt Vfb Stuttgart 1 Gol 1 Asist Bilal El Khannouss Vfb Stuttgart 1 Gol 0 Asist Alex Baena Atletico Madrid 5 Gol 2 Asist Jonathan David Atletico Madrid 3 Gol 2 Asist Giuliano Simeone Atletico Madrid 2 Gol 2 Asist Alex Grimaldo Atletico Madrid 3 Gol 1 Asist

Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Josha Vagnoman, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Angelo Stiller. Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Jonathan David.