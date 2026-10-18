Vfb Stuttgart - Atletico Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Vfb Stuttgart ile Atletico Madrid, 20 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla MHPArena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Vfb Stuttgart, son dönemde zorlu bir süreçten geçiyor. Atletico Madrid ise beş maçlık galibiyet serisi ile geliyor.
Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 1 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 6 puanla 13. sırada.
Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 12 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 22 puanla 2. sırada.
Atletico Madrid, son 5 maçında toplam 5 galibiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor.
Vfb Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 maçı kazanarak formunu yükseltmiş durumda. Ancak, Almanya Bundesliga'daki son performansı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sınırlı kalmıştır.
Vfb Stuttgart kadrosunda Justin Diehl (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ameen Al Dakhil (Sakat - Diz Sakatlığı), Dan-Axel Zagadou (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Maximilian Mittelstadt (Şüpheli), Nikolas Nartey (Şüpheli), Tiago Tomas (Şüpheli), Leonidas Stergiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Stefan Drljaca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Atletico Madrid kadrosunda Koke (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Johnny Cardoso (Sakat - Hasta) yer almıyor.
Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Josha Vagnoman, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Angelo Stiller. Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Jonathan David.
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