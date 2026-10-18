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Vfb Stuttgart - Atletico Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Vfb Stuttgart, 20 Ekim 2026'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Vfb Stuttgart - Atletico Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Vfb Stuttgart
Salı 22:00
20.10.2026
Atletico Madrid
Stadyum: MHPArena Yayın: tabii Spor

Vfb Stuttgart ile Atletico Madrid, 20 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla MHPArena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Vfb Stuttgart, son dönemde zorlu bir süreçten geçiyor. Atletico Madrid ise beş maçlık galibiyet serisi ile geliyor.

Lig Durumu

Vfb Stuttgart

13. Almanya Bundesliga Ligi
O
6
G
2
B
0
M
4
P
6
8
Attığı Gol
10
Yediği Gol
-2
Averaj

Atletico Madrid

2. İspanya La Liga
O
9
G
7
B
1
M
1
P
22
19
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+11
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Vfb Stuttgart 8 / 10
Atletico Madrid 19 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Vfb Stuttgart İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
1 / 0 / 1
Gol
4 – 2
Atletico Madrid Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
4 / 0 / 1
Gol
9 – 5

Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 1 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 6 puanla 13. sırada.

Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 12 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 22 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Vfb Stuttgart M G M M G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Hamburger SV 1-0 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi M
  • 14.10.2026 Slovan Bratislava 0-3 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 Paderborn 07 0-2 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi G
  • 01.10.2026 Vfb Stuttgart 5-0 Greuther Fürth Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 25.09.2026 Vfb Stuttgart 3-0 FC Heidenheim Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
Atletico Madrid G G G G G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Espanyol 0-1 Atletico Madrid İspanya La Liga G
  • 13.10.2026 Atletico Madrid 2-0 Manchester United Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 Deportivo Alaves 1-2 Atletico Madrid İspanya La Liga G
  • 20.09.2026 Atletico Madrid 2-1 Real Madrid İspanya La Liga G
  • 16.09.2026 Atletico Madrid 4-0 Osasuna İspanya La Liga G

Atletico Madrid, son 5 maçında toplam 5 galibiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Vfb Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 maçı kazanarak formunu yükseltmiş durumda. Ancak, Almanya Bundesliga'daki son performansı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sınırlı kalmıştır.

Eksik Oyuncular

Vfb Stuttgart

8 eksik
Justin Diehl Sakat Uyluk Sakatlığı
Ameen Al Dakhil Sakat Diz Sakatlığı
Dan-Axel Zagadou Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Maximilian Mittelstadt Şüpheli
Nikolas Nartey Şüpheli
Tiago Tomas Şüpheli
Leonidas Stergiou Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Stefan Drljaca Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Atletico Madrid

2 eksik
Koke Sakat Kas Sakatlığı
Johnny Cardoso Sakat Hasta

Vfb Stuttgart kadrosunda Justin Diehl (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ameen Al Dakhil (Sakat - Diz Sakatlığı), Dan-Axel Zagadou (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Maximilian Mittelstadt (Şüpheli), Nikolas Nartey (Şüpheli), Tiago Tomas (Şüpheli), Leonidas Stergiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Stefan Drljaca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Atletico Madrid kadrosunda Koke (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Johnny Cardoso (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Josha Vagnoman Josha Vagnoman Vfb Stuttgart 2 Gol 1 Asist
Angelo Stiller Angelo Stiller Vfb Stuttgart 0 Gol 2 Asist
Maximilian Mittelstadt Maximilian Mittelstadt Vfb Stuttgart 1 Gol 1 Asist
Bilal El Khannouss Vfb Stuttgart 1 Gol 0 Asist
Alex Baena Atletico Madrid 5 Gol 2 Asist
Jonathan David Jonathan David Atletico Madrid 3 Gol 2 Asist
Giuliano Simeone Giuliano Simeone Atletico Madrid 2 Gol 2 Asist
Alex Grimaldo Atletico Madrid 3 Gol 1 Asist

Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Josha Vagnoman, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Angelo Stiller. Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Jonathan David.

Sıkça Sorulan Sorular
Vfb Stuttgart - Atletico Madrid maçı ne zaman?

20 Ekim 2026

Vfb Stuttgart - Atletico Madrid maçı saat kaçta?

22:00

Vfb Stuttgart - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Vfb Stuttgart - Atletico Madrid maçında hangi oyuncular eksik?

Justin Diehl, Ameen Al Dakhil, Dan-Axel Zagadou, Maximilian Mittelstadt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Leonidas Stergiou, Stefan Drljaca (Vfb Stuttgart); Koke, Johnny Cardoso (Atletico Madrid)

Vfb Stuttgart ve Atletico Madrid'in ligde kaç puanı var?

Vfb Stuttgart 6 puanda, Atletico Madrid 22 puanda.

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Anahtar Kelimeler:
VfB Stuttgart Atlético Madrid
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