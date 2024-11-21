Victor Osimhen'den dikkat çeken Galatasaray itirafı! ''Dürüst olmam gerekirse...''

Yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan ve Galatasaray'da gösterdiği performans ile kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, ülkesinden OgaNlaMedia'ya konuştu.

İşte Victor Osimhen'in açıklamaları;

''İSTANBUL'A ADIM ATTIĞIMDA...''

Ülkesinin basınına konuşan Osimhen, "Dürüst olmam gerekirse geldiğimde bu denli bir sevgi beklemiyordum. Ancak İstanbul'a adım attığımda havalimanında bu kadar çok insanı görmek muhteşem bir duyguydu. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp ve aile olduğunu net bir şekilde gösteren bir şey bu." şeklinde konuştu.

''BÜYÜK BİR AYRICALIKTIR''

Sarı - kırmızılı taraftarın kendisine gösterdiği ilginin bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Osimhen, "Sahaya çıktığımda adımı haykırarak tezahürat yapıyorlar. 50 bin kişinin hep bir ağızdan adınızı bağırması büyük bir ayrıcalıktır. Bana bu özel hissi yaşattıkları için hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN'İN RAKAMLARI

Sarı - kırmızlı forma ile tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Nijeryalı golcü, 8 kez fileleri havalandırırken 4'de asist yaptı.