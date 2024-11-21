SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Victor Osimhen'den dikkat çeken Galatasaray itirafı! ''Dürüst olmam gerekirse...''

Victor Osimhen'den dikkat çeken Galatasaray itirafı! ''Dürüst olmam gerekirse...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.11.2024 22:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Icardi'nin sakatlanmasıyla Bodrumspor Fk deplasmanında tek forvetle oynayacak olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Ülkesinin basınına konuştu. Türkiye'ye geldiğinde bu denli bir sevgiyi beklemediğini dile getiren Nijeryalı golcü, taraftarın kendisine gösterdiği ilgiden de bahsetti.

Victor Osimhen'den dikkat çeken Galatasaray itirafı! ''Dürüst olmam gerekirse...''

Yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan ve Galatasaray'da gösterdiği performans ile kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, ülkesinden OgaNlaMedia'ya konuştu.

İşte Victor Osimhen'in açıklamaları;

''İSTANBUL'A ADIM ATTIĞIMDA...''

thumbs_b_c_1f6d72192179262e4b4c18c8664b2f09

Ülkesinin basınına konuşan Osimhen, "Dürüst olmam gerekirse geldiğimde bu denli bir sevgi beklemiyordum. Ancak İstanbul'a adım attığımda havalimanında bu kadar çok insanı görmek muhteşem bir duyguydu. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp ve aile olduğunu net bir şekilde gösteren bir şey bu." şeklinde konuştu.

''BÜYÜK BİR AYRICALIKTIR''

Screenshot_8

Sarı - kırmızılı taraftarın kendisine gösterdiği ilginin bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Osimhen, "Sahaya çıktığımda adımı haykırarak tezahürat yapıyorlar. 50 bin kişinin hep bir ağızdan adınızı bağırması büyük bir ayrıcalıktır. Bana bu özel hissi yaşattıkları için hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN'İN RAKAMLARI

4-Kasımpaşa

Sarı - kırmızlı forma ile tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Nijeryalı golcü, 8 kez fileleri havalandırırken 4'de asist yaptı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

Victor Osimhen'den dikkat çeken Galatasaray itirafı! ''Dürüst olmam gerekirse...''

Victor Osimhen'den dikkat çeken Galatasaray itirafı! ''Dürüst olmam gerekirse...''

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Anderson Talisca'dan beklenen haber geldi! Adım adım Fenerbahçe'ye...

Anderson Talisca'dan beklenen haber geldi! Adım adım Fenerbahçe'ye...

Alex De Souza'dan Galatasaray ve Okan Buruk sözleri: ''Bütün ülke Galatasaray'ı destekliyor!''

Alex De Souza'dan Galatasaray ve Okan Buruk sözleri: ''Bütün ülke Galatasaray'ı destekliyor!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.