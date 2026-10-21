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Victor Osimhen'den eski takımı Lille için duygusal açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği tarihi gecede eski takımına karşı fileleri havalandıran Victor Osimhen, müsabakanın ardından konuştu. Nijeryalı golcü, Pierre Mauroy Stadyumu'nda kazandıkları zaferden ötürü büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Victor Osimhen'den eski takımı Lille için duygusal açıklama
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 devirerek tarihi bir galibiyete imza atan Galatasaray'da Nijeryalı dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen, karşılaşma sonrası sıcağı sıcağına değerlendirmelerde bulundu. Avrupa kariyerinde önemli bir yere sahip olan eski takımı Lille'e karşı gol atma başarısı gösteren tecrübeli forvet, alınan 3 puanın önemine vurgu yaptı.

"BU STADYUMU ÇOK SEVİYORUM"

Victor Osimhen den eski takımı Lille için duygusal açıklama 1

Lille deplasmanında sergilediği performans ve attığı golle galibiyette büyük rol oynayan Victor Osimhen, karşılaşmanın oynandığı Pierre Mauroy Stadyumu'na dair duygularını paylaştı. Eski kulübünün sahasında yeniden maça çıkmanın özel olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIM VE GALİBİYET İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Victor Osimhen den eski takımı Lille için duygusal açıklama 2

Sarı-kırmızılı forma altında Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Osimhen, "Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille'e de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" şeklinde konuşarak eski kulübüne iyi dileklerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray lille Victor Osimhen
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