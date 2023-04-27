Vikingler oyuncuları kimler konusu nedir? İşte Beyaz TV'de yayınlanacak Vikingler filmi konusu ve oyuncuları

Orjinal adı Vikindom olan Vikingler filmi bu akşam Beyaz TV'de izleyiciyle buluşacak. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Vikingler, yönetmenliğini Yusry Abd Halim, senaristliğini James Coyne'un üstlendiği, 2013 yapımlı bir aksiyon filmidir. İşte Vikingler filmi oyuncuları ve konusu...
Savaş Tanrısı Odin'in soyundan geldiğine inanılan Ragnor'un acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrederken; savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikingler'in çok az işlenmiş ilgi çekici kültürüne hep birlikte tanık oluyoruz.
Dominic Purcell
Conan Stevens
Craig Fairbrass
Natassia Malthe
Jon Foo
Vikingler filminin IMDb puanı 10 3.3 üzerinden olarak belirlenmiştir.