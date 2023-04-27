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Vikingler oyuncuları kimler konusu nedir? İşte Beyaz TV'de yayınlanacak Vikingler filmi konusu ve oyuncuları

27.04.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında vizyona giren Vikingler filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Filmin Beyaz TV yayın akışında yer almasıyla film ile ilgili aramalar sıklaştı. Peki, Vikingler oyuncuları kimler konusu nedir? İşte Beyaz TV'de yayınlanacak Vikingler filmi konusu ve oyuncuları...

Vikingler oyuncuları kimler konusu nedir? İşte Beyaz TV'de yayınlanacak Vikingler filmi konusu ve oyuncuları

Orjinal adı Vikindom olan Vikingler filmi bu akşam Beyaz TV'de izleyiciyle buluşacak. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Vikingler, yönetmenliğini Yusry Abd Halim, senaristliğini James Coyne'un üstlendiği, 2013 yapımlı bir aksiyon filmidir. İşte Vikingler filmi oyuncuları ve konusu...

VİKİNGLER FİLMİ KONUSU

Savaş Tanrısı Odin'in soyundan geldiğine inanılan Ragnor'un acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrederken; savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikingler'in çok az işlenmiş ilgi çekici kültürüne hep birlikte tanık oluyoruz.

VİKİNGLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dominic Purcell

Conan Stevens

Craig Fairbrass

Natassia Malthe

Jon Foo

VİKİNGLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Vikingler filminin IMDb puanı 10 3.3 üzerinden olarak belirlenmiştir.


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