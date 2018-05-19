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Vincent Janssen’in talibi AZ Alkmaar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.05.2018 08:19 | Son Güncelleme

Sezon başında Tottenham’dan kiralık oarak alınan Vincent Janssen’in gelecek sezon da Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu.

Vincent Janssen’in talibi AZ Alkmaar

Sezon başında Tottenham’dan kiralık oarak alınan Vincent Janssen’in gelecek sezon da Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu. Sarı-Lacivertliler, Janssen’in kalmasını isterken, bu futbolcuya Hollanda’nın AZ Alkmaar kulübünün talip olduğu öğrenildi. Alkmaar’ın da kiralık teklifiyle İngiliz temsilcisinin kapısını çaldığı ancak Tottenham’ın, 10 milyon Ero bonservisle oyuncuyu satmak istediği bildirildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Vincent Janssen

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