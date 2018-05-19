Vincent Janssen’in talibi AZ Alkmaar

Sezon başında Tottenham’dan kiralık oarak alınan Vincent Janssen’in gelecek sezon da Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu. Sarı-Lacivertliler, Janssen’in kalmasını isterken, bu futbolcuya Hollanda’nın AZ Alkmaar kulübünün talip olduğu öğrenildi. Alkmaar’ın da kiralık teklifiyle İngiliz temsilcisinin kapısını çaldığı ancak Tottenham’ın, 10 milyon Ero bonservisle oyuncuyu satmak istediği bildirildi. (FANATİK)

