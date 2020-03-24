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Viranşehir Belediyesi oturma banklarını kaldırdı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgını nediyle aldığı tedbirleri genişletiyor.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgını nediyle aldığı tedbirleri genişletiyor. Dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye, merkezi caddeleri ilaçlı su ile yıkarken günlük esnaf denetimini aksatmıyor.
Parklardaki salıncakları söken belediye bir adım atarak parklarda bulunan oturma banklarını kaldırdı. Böylece aralık mesafe izolasyona uymayanları engelleyen belediye, halkın dışarı çıkmamasını teşvik etmeye çalışıyor.
Bazı vatandaşların uyarıları dikkate almayarak yakın oturduğunu ve evde kalmadığını gören Belediye Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yoğun oluşan yerlerdeki bankaları söken ekipleri, halka dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı

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