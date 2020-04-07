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Viranşehir semt pazarında ücretsiz maske dağıtıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Bahçelievler Mahallesinde kurulan semt pazarı esnafı ve vatandaşlara maske dağıttı.Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüse karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında maske kullanma zorunluluğu getirilen pazar yerinde, alışverişe çıkan vatandaşlar ile satış yapan pazarcı esnafına ücretsiz maske dağıtımında bulundu.

Viranşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Bahçelievler Mahallesinde kurulan semt pazarı esnafı ve vatandaşlara maske dağıttı.
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüse karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında maske kullanma zorunluluğu getirilen pazar yerinde, alışverişe çıkan vatandaşlar ile satış yapan pazarcı esnafına ücretsiz maske dağıtımında bulundu. Zabıta ekipleri, Belediye tarafından sık sık dezenfekte çalışmasının da yürütüldüğü pazar yerinde tezgah açan satıcılara satış esnasında meyve ve sebzelere elle dokunulmaması uyarısının yapıldığı, tezgah üzerinde uygun yerlere konularak alışveriş esasında bu hususa riayet edilmesi uyarısında bulundu. Giriş çıkışın kontrollü olarak sağlandığı pazar yeri girişlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık oluşmaması için bekleyen zabıta ekipleri, bu çerçevede alışverişe gelen vatandaşları zaman zaman bekleterek alana aldı, ayrıca vatandaşlara sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda hatırlatmalarda bulundu.
İçişleri Bakanlığının korona virüs önlemleri kapsamında yürürlüğe koyduğu genelde doğrultusunda tezgah aralıklarının da 3 metre olarak oluşturulduğu pazar yerinde zabıta ekipleri, sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altında kişi olup olmadığını belirlemek için denetimler de gerçekleştirdi.

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