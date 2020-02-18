YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Viranşehir’de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi

Viranşehir’de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uygulamaya konulan yüzde 50’lik ekmek zammı belediyenin itirazıyla geri çekildi.

Viranşehir’de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uygulamaya konulan yüzde 50’lik ekmek zammı belediyenin itirazıyla geri çekildi. İlçede 1 lira 50 kuruşa satılması planlanan 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılacak.
Geçtiğimiz günlerde ekmeğe yapılan yüzde 50’lik zammı yüksek bulan Viranşehir Belediyesi, gerekli mercilere itirazda bulunarak fiyatın geri çekilmesini istedi. Yapılan itirazın ardından Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Fırıncılar Odası Başkanı Abdurrahman Oğuz ve oda yönetimi ile toplantı yaptı. Yapılan toplantıda 200 gram ekmeğin 1 lira 50 kuruş yerine 1 lira 25 kuruştan satılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Toplantıdan sonra kısa bir açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, geri çekilen zamdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, nerede haksız bir uygulama var ise oraya gereken müdahaleyi yapacağımızı siz değerli vatandaşlarımıza belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
12:44
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Eren Eczanesi
Merkez
Esad Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.