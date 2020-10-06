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Viranşehir’de yapılacak Millet Bahçesine bakanlıktan onay

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediye tarafından ilçede yapılması planlanan millet bahçesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayından geçerek uygulama aşamasına geldi.Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede yapılması planlanana millet bahçesiyle ilgili Ankara’da girişimlerde bulundu.

Viranşehir Belediye tarafından ilçede yapılması planlanan millet bahçesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayından geçerek uygulama aşamasına geldi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede yapılması planlanana millet bahçesiyle ilgili Ankara’da girişimlerde bulundu. Girişimler neticesinde millet bahçesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayından geçerek uygulama aşamasına geldi. Müjdeli haber ile ilgili açıklama yapan Ekinci, "Yoğun girişimlerimiz sonucu ilçemize çok güzel bir Millet Bahçesi kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 140 bin metrekare alana kurulacak olan Viranşehir Millet Bahçesi projemiz, bakanımızın sunumundan geçerek, proje uygulama aşamasına geldi. En kısa sürede ihalesini yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız, hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız için her türlü sosyal alanların yer aldığı, ilçemize ayrı bir güzellik katacak olan Millet Bahçesi projemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Fatma Varank’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmaya devam. Hayallerimiz birer birer gerçek olacak "ifadelerini kullandı.

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