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Virüse karşı Pandemi Akademi

İZMİR HABERLERİ  | 19.05.2020 09:46 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), korona virüsün; hukuk, eğitim, sağlık ve ticaret gibi farklı alanlardaki etkilerinin uzman isimler tarafından değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla “Pandemi Akademi” kurdu.

Virüse karşı Pandemi Akademi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), korona virüsün; hukuk, eğitim, sağlık ve ticaret gibi farklı alanlardaki etkilerinin uzman isimler tarafından değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla “Pandemi Akademi” kurdu. İEÜ’lü akademisyenlerin online olarak bilgilendirici söyleşiler gerçekleştirdiği akademide, toplumun her kesimini ilgilendiren güncel konular görüşülüyor.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), korona virüsüne karşı harekete geçerek “Pandemi Akademi” kurduğunu bildirdi. Korona virüsün; hukuk, eğitim, sağlık ve ticaret gibi farklı alanlardaki etkilerinin uzman isimler tarafından değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla kurulan akademide akademisyenler, online olarak söyleşiler yapıyor.
Uzaktan eğitim teknolojisinden yararlanılarak yüzlerce kişinin katılımıyla yapılan söyleşiler, İEÜ’nün sosyal medya hesaplarından günbegün duyuruluyor ve Youtube kanalından da canlı izlenebiliyor. Katılımcılar, İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan söyleşilerde, merak ettikleri tüm soruları konuklara anlık olarak iletebiliyor. Önümüzdeki süreçte, İzmir Ticaret Odası üyelerine yönelik söyleşilerin de yapılacağı Pandemi Akademi’nin daha da genişletilerek devam ettirilmesi hedefleniyor.
İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, toplum-üniversite iş birliğinin desteklenmesi açısından Pandemi Akademi’nin örnek bir çalışma olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uzunoğlu, “Bilimin ışığında öngörüleri paylaşmak ve topluma yol gösterici olmak, üniversitelerin en öncelikli görevlerinden biri. Bu düşünceden hareketle, günlük hayattan iş düzenine kadar birçok alanda yaşamımızı etkileyen korona virüse yönelik, kalıcı ve etkili bir proje hayata geçirmeyi amaçladık. Üniversitemiz, Kampüsİzmir modelini uygulamaya başlarken, ‘İzmir’in tamamı bizim kampüsümüz’ demişti. Ülkemizi ve şehrimizi ilgilendiren her konuda da İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin fikir üretme, değer katma bilinciyle hareket edeceği vurgulanmıştı. Pandemi Akademi de bu yönde yapılan çalışmalardan biri” diye konuştu.

İlgi arttı
İnternet üzerinden gerçekleştirilen söyleşilere ilginin giderek arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Uzunoğlu, “Pandemi Akademi’de, sadece bugüne yoğunlaşılmıyor. İş dünyasını nelerin beklediği, geleceğin mesleklerinin nasıl şekilleneceği, dünyaya ilişkin yeni senaryoların neler olabileceği gibi hepimizi ilgilendiren birçok konu da ele alınıyor. Üniversitemizde, farklı alanlarda görev yapan akademisyenlerin konuk olduğu söyleşiler aracılığıyla toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz. İnternet üzerinden gerçekleşen söyleşilerimize ilgi, son dönemde giderek arttı. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu durum bizleri de mutlu ediyor. Üniversitemizin güçlü teknolojik altyapısı ve modern uzaktan eğitim imkanları sayesinde, çalışmalarımızı hayata geçirmemiz kolaylaştı. Pandemi Akademi’yi etkin olarak kullanmayı ve zengin içerikler hazırlamayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Virüse karşı Pandemi Akademi

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