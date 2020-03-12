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Virüsten korunmak için en önemli tedbir bağışıklık sistemini güçlendirmek

AYDIN HABERLERİ  | 12.03.2020 12:43 | Son Güncelleme

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemler arasında bağışıklığı güçlendirmenin en önemli unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Virüsten korunmak için en önemli tedbir bağışıklık sistemini güçlendirmek

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemler arasında bağışıklığı güçlendirmenin en önemli unsurlardan biri olduğu belirtildi. Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, kişilerin günlük yaşantısında basit önlemler alarak ve beslenme düzenini değiştirerek bağışıklık sistemini güçlendirip virüslere karşı koyabileceğini söyledi.
“Uykunuza önem verin, rahat ve düzenli uyumaya çalışın”
Yeterli uyumayan kişilerde soğuk algınlığı gibi sağlık problemleriyle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Çalışmalar düzenli uyuyan kişilerin hastalıklara karşı daha güçlü bir koruma geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Yeterli uyku almamak, stres hormonunun daha yüksek seviyelere çıkmasına yol açabilir. Bunun yanında günlük 30 dakikalık yürüyüş gibi düzenli ve yorucu olmayan bir egzersiz yapmaya çalışın. Yorucu olmayan egzersizler bağışıklık sisteminizin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olabilir. Egzersiz, aynı zamanda vücudunuzun iyi hissettiği kimyasal maddeleri artırabilir ve daha iyi uyumanızda size yardımcı olur” dedi.
“Doğal ve dengeli beslenin, stresten uzak durun”
Virüslere karşı vücut direncini arttırmanın en önemli yollarından birinin de doğal ve dengeli beslenme olduğunu belirten Başhekim Gezer, özellikle fazla şekerli şeylerden kaçınılmasını istedi. C ve E vitaminleri, beta-karoten ve çinko gibi besin maddelerinden zengin daha fazla meyve ve sebze tüketerek bağışık sisteminin güçlendirilmesini tavsiye eden Gezer, “Çilek, narenciye, kivi, elma, kırmızı üzüm, lahana, soğan, ıspanak, tatlı patates ve havuç da dahil olmak üzere çok çeşitli parlak renkte meyve ve sebzeler arasından seçim yapın. Bunun yanında mümkün olduğunca stresten uzak durun. Hayatın bir parçası olarak herkesin biraz stres vardır. Ancak uzun süreli stres, pek çok hastalığa karşı daha savunmasız hale getirir. Kronik stres, vücudunuzun bağışıklık sistemini baskı altına alan stres hormonlarının akışına maruz bırakır. Bu nedenle mümkün olduğunca stresten uzak durun. Daha sosyal bir yaşam sürmeye gayret edin” diyerek özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde vatandaşların beslenmeden spora, bulundukları ortamdan sosyal yaşama kadar daha dikkatli olmalarını istedi.

Virüsten korunmak için en önemli tedbir bağışıklık sistemini güçlendirmek

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