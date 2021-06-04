Visca'nın menajerinden transfer açıklaması

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı sıkça Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Edin Visca transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Bosnalı futbolcu Edin Visca'nın temsilcisi Nedim Hrapovic'ten açıklama geldi.

Radyospor'a konuşan, Visca'nın temsilcisi Nedim Hrapovic, iddia edilen transfer haberlerini yalanladı. Visca'nın Medipol Başakşehir Kulubü'yle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Hrapovic, transfer dedikodularına şu cevabı verdi:

"ULAŞAN BİR TEKLİF YOK"

"Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde olduğu konuşuluyor. Ama bu kulüplerle temas kurmadım. Bize bu takımlardan ulaşan bir transfer teklifi yok. Geçtiğimiz yıl sözleşmesini uzattık. Başakşehir'de mutlu. Şu anda geleceği Başakşehir. Teklif gelirse ve Başakşehir değerlendirirse olabilir. Ama şu an öyle bir durum yok. Göksel Gümüşdağ ile de arası iyi. Ayrılmayı düşünmüyor. Sözleşmesine saygı duyuyor. Zaten başarılı olduğu bir yerde. Şu anda ayrılmak gibi bir niyeti yok. Bunu daha önce de söylemiştim. Ama sürekli dedikodu çıkıyor. Elimize ulaşan somut bir teklif yok."