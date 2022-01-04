Visca transferi bitti! Trabzonspor'dan takasta sürpriz isim...

Edin Visca transferini Trabzonspor kazandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği Visca'nın tercihini Bordo-Mavili ekipten yana kullandığı öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu Başakşehir ile her konuda anlaştı. Bu anlaşmada takasta kullanılan futbolcu taraftarları çok şaşırttı. İşte detaylar...
Fırtına, Boşnak yıldızla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Edin Visca'ya maaşının yanı sıra bir miktar da imza parası ödenecek. Böylece Visca'nın 10.5 yıllık Başakşehir serüveni sona ermiş olacak.
Trabzonspor bu transfer için taraftarların çok sevdiği Abdulkadir Parmak'ı Başakşehir'e verecek. Şaşkınlıkla karşılanan bu olayın teknik direktör Abdullah Avcı'nın insiyatifi dahilinde olduğu öğrenildi.
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