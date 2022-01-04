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Visca transferi bitti! Trabzonspor'dan takasta sürpriz isim...

04.01.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Başakşehir'le Edin Visca transferi üzerinden anlaşma sağlandı. Trabzonspor, Visca'yı 2.5 yıllığına renklerine bağlamak üzere. Bonservis ücreti olarak da 3.5 milyon Euro ödenecek. Bu bonservisin yanında Trabzonsporlu taraftarların çok sevdiği Abdulkadir Parmak takasta kullanılacak. Ayrıca Visca'ya imza parası da ödenecek. İşte detaylar...

Visca transferi bitti! Trabzonspor'dan takasta sürpriz isim...
Abdulkadir Parmak

Abdulkadir Parmak

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Edin Visca transferini Trabzonspor kazandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği Visca'nın tercihini Bordo-Mavili ekipten yana kullandığı öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu Başakşehir ile her konuda anlaştı. Bu anlaşmada takasta kullanılan futbolcu taraftarları çok şaşırttı. İşte detaylar...

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

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Fırtına, Boşnak yıldızla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Edin Visca'ya maaşının yanı sıra bir miktar da imza parası ödenecek. Böylece Visca'nın 10.5 yıllık Başakşehir serüveni sona ermiş olacak.

TAKASTA SÜRPRİZ İSİM

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Trabzonspor bu transfer için taraftarların çok sevdiği Abdulkadir Parmak'ı Başakşehir'e verecek. Şaşkınlıkla karşılanan bu olayın teknik direktör Abdullah Avcı'nın insiyatifi dahilinde olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
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