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Visca transferinin açıklandığı basın toplantısına Ağaoğlu'nun sözleri damga vurdu: Tatmin etti mi?

05.01.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı kadrosuna kattı. Transferi iki kulübün başkanlarının düzenledikleri ortak basın toplantısına Ağaoğlu'nun Visca'ya söylediği "Visca'da çok iyi şartlarda anlaştığımızı düşünüyorum. Seni de tatmin etti mi verdiğimiz rakam" sözleri damga vurdu.

Visca transferinin açıklandığı basın toplantısına Ağaoğlu'nun sözleri damga vurdu: Tatmin etti mi?
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Trabzonspor uzun süredir renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ettiği Visca transferinde mutlu sona ulaştı. Transferi iki kulübün başkanı düzenledikleri ortak basın toplantısında açıkladı.

GÜLDÜREN DİYALOG

Başkan Ağaoğlu basın toplantısında Visca'ya döndü ve maaşını kastederek "Seni de tatmin etti mi verdiğimiz rakam?" dedi. Visca'da buna karşılık başkana gülerek evet cevabı verdi.

"EN ZORLANDIĞIM TRANSFERDİ"

Ahmet Ağaoğlu transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 aylık bir süreçti bu. Çok şey yazıldı çizildi ama bugün neticelendirdik bu transferi. Değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ'a çok teşekkür etmek istiyorum. En zorlandığım transferdi ama çok normal çünkü kulübün en değerli futbolcusuydu Visca. Bizim de ekonomik yapımız belli. Visca ile de çok iyi şartlarda anlaştığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DE 11 YIL BU FORMAYI ONURLA TAŞIDI

Göksel Gümüşdağ ise, "Visca sadece bu sene istenmedi. 6 senedir her zaman istendi ve hep asist krallığı konusunda istikrarlıydı. Buraya çok şey verdi. Bu kulübün sembollerinden biri. Ona bu kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Başakşehir'de 11 yıl bu formayı onurla taşıdı. Şimdi inanıyorum ki gideceği camiaya da katkı sağlayacaktır. Yaşadığımız tüm başarılarda en önemli unsur Visca'ydı. Teşekkür ediyorum ve hayırlı olsun diyorum." dedi.

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Başakşehir
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