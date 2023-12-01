Vişneçürüğü nasıl yazılır? Vişneçürüğü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bir kelime farklı anlamlarda başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni türde kelimeler oluşturabilir. Bu tür kelimeler birleşik türde kelimelerdir. Birleşik türde kelimelerin bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda ise bitişik olarak yazılması gerekebilir. Hangi durumda ayrı ya da bitişik yazılacağını belirleyen Türkçe yazım kurallarına uyulmadığı takdirde yazım hatası yapılır.

Vişneçürüğü nasıl yazılır?

Bir renk adı olarak kullanılan vişneçürüğü TDK’da (Türk Dil Kurumu’nda) yer alan Türkçe Sözlük sayfasında biri isim diğeri sıfat olmak üzere iki farklı tanıma sahiptir. Bu tanımlara göre isim olan vişneçürüğü, çürük vişne rengi olarak kullanılır. Sıfat olarak da “bu renkte olan” anlamına gelir. Birleşik türdeki kelimelerde yazım hatası yapılmasının nedenlerinin başında bu kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılmaları konusunda düşülen tereddüt gelir. Türkçe yazım kuralları birleşik türde kelimelerin ne zaman ayrı ne zaman bitişik yazılacağını bazı koşullara bağlamıştır.

Vişneçürüğü ayrı mı yazılır?

Vişneçürüğü yazımı en sık karıştırılan kelimeler arasında yer alır. Bu durumun neden kelime türünün birleşik olmasıdır. Birleşik türde kelimeler bazen ayrı bazen de bitişik yazılmalıdır. Ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimelerde aranan bazı özellikler şunlardır:

Bir araya gelen kelimelerin ikincisi ya da ikisi de bir anlam ya da ses bozukluğuna ve düşmesine uğramamış olmalıdır.

Yiyecek ya da içecek isimlerinden biri ile oluşturulmuş olmalıdır.

Gök cismi ismi olmalıdır.

Zaman dilimi belirtmelidir.

Vişneçürüğü bitişik mi yazılır?

Vişneçürüğü doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Bu kelimenin ayrı olarak yazımı yazım hatası yapıldığı anlamına gelir. Türkçede birleşik bir kelime bazı durumlarda bitişik yazılır. Bu durumlardan biri de oluşturulan yeni kelimenin bir renk adı olmasıdır. Vişneçürüğü bir renk ismi olduğu için bitişik yazılması gereken birleşik kelimelerden biridir. Bunun dışında hastalık isimleri, tarz, biçim, motif, hayvan isimleri de bitişik yazılması gereken birleşik türde kelimeler arasında yer alır.







