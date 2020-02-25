YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Vitraspor altın değerindeki 3 puanı aldı

Vitraspor altın değerindeki 3 puanı aldı

BİLECİK HABERLERİ  | 25.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, kendi gibi düşme hattında yer alan Yeşilköyspor’u yenerek altın değerindeki 3 puanı aldı.BAL 9’uncu grup 19’uncu hafta müsabakasında düşme hattında yer alan Vitraspor ile Yeşilköyspor Bozüyük 1.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, kendi gibi düşme hattında yer alan Yeşilköyspor’u yenerek altın değerindeki 3 puanı aldı.
BAL 9’uncu grup 19’uncu hafta müsabakasında düşme hattında yer alan Vitraspor ile Yeşilköyspor Bozüyük 1. Nolu Saha’da karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Maça taraftar desteği ile başlayan Vitraspor ilk dakikalarda bulduğu ataklar sonuçsuz kaldı. Rakip Yeşilköyspor’un da üstünlük kurmak yakaladığı gol pozisyonları sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0’lık skorla sonuçlandı. İkinci yarıya da daha atak bir futbolla başlayan Vitraspor maçın 72’inci dakikasında oyuna sonradan giren Furkan Taşçı ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sürdüren Vitraspor maçın 88’inci dakikasında Furkan Taşçı gibi oyuna sonradan giren Osman Seferoğlu ile bulduğu golle durumu 2-0’a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru oldu. Alınan galibiyet sonrası puanını 20’ye çıkran Vitraspor rahat bir nefes alırken, Yeşilköyspor ise, 16 puanda kaldı. 14 takımlı ligde 2 takım bir alt lig düşerken, en altında 11 puanla Paumukovaspor bulunurken, onun bir üstünde 15 puanla Kalaycıspor yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

Bilecik Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
13:18
İkindi
16:22
Akşam
18:53
Yatsı
20:11

Bilecik Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Varlık Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Bozüyük’te Yeni Dolmuş Güzergahları Hizmete Girdi

Bozüyük’te Yeni Dolmuş Güzergahları Hizmete Girdi

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.