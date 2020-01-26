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Vitrifikasyon yöntemiyle çocuk sahibi olmak mümkün

ERZURUM HABERLERİ  | 26.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Op.Dr. Numan Bayazıt, Vitrifikasyon yöntemi hakkında bilgi verdi.
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Numan Bayazıt, “Eskiden beri sperm ve embriyolar çok başarılı bir şekilde dondurulurken, yumurtalar için aynı durum söz konusu değildi. “Slow Freezing” yöntemiyle dondurulan yumurtalar çözüldüğünde yeterince verimli olmuyordu. Günümüzde “Vitrifikasyon” adı verilen tekniğin kullanılmaya başlanmasıyla durum değişti. Artık dondurulan yumurtalarla yapılan tüp bebek işlemleri taze yumurtalar kadar başarılı sonuçlar veriyor. Bu durum yumurta dondurmak için başvuran kadın sayısında artışa neden oldu. Yumurta dondurma işlemleri ilk olarak kanser ve yumurtalık tümörü gibi tedavisi yumurtalıklara zarar verebilecek hastalık durumlarında kullanılmaya başlandı. Herhangi bir kanser için yapılacak kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler yumurtalara zarar verebilmektedir. Günümüzde ise en sık olarak, ilerleyen yaşına rağmen henüz evlenmeyen kadınlar başvuruyor. Kariyer ya da ekonomik nedenlerle gebeliği erteleyenler de diğer bir grup. Yönetmeliklerde yapılan son değişiklikler ailesinde erken menopoz öyküsü olan ya da yumurtalıkları zayıfladığı tespit edilen kadınların da bu işlemi yaptırmasına izin vermektedir” dedi.
İşlemin yumurta toplama aşamasına kadar tüp bebekle aynı olduğunu ifade eden Op.Dr. Bayazıt, “Adet başından İtibaren verilen ilaçlarla yumurtalar büyütülüyor. Ortalama 10-12 gün sürüyor. Bu sürede 3-4 kere yumurtaların takibi için bir kere de yumurta toplanması için gelmek gerekiyor. Yumurta dondurma ile ilgili en önemli sorun, kadınların bu yönteme geç başvurmaları. 37 yaşından sonra yapılan dondurmalarla canlı çocuk sahibi olma oranı yaşla birlikte düşüyor. Bu nedenle geç kalmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

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