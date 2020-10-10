Vizyon konferansları kitap oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öncülük ettiği ve geçtiğimiz yıl düzenlenen “Türkiye Vizyon Konferansları” kitap haline getirildi. Düzce’deki organizasyona katılan 17 ismin anlattıklarının derlemesi olan kitap “Düzce’den Türkiye’nin Vizyonuna Katkı” ana fikri ile okuyucuya ulaşacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Vizyon Konferansları” toplantılarının kitap halinde piyasaya çıktığını sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. Başkan Özlü’nün girişimleri ile düzenlenen ve yalnızca Düzce ölçeğinde değil, ülke çapında ses getiren organizasyonda birbirinden değerli 17 isim Düzcelilerle bir araya geldi. Tecrübe ve bilgi birikimlerini Düzcelilerle paylaşan isimleri hemşehrileri ile buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü kitabın lansmanının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi.

“Geleceğe odaklandık”

Başkan Özlü konferanslara konuşmacı ve dinleyici olarak katılan herkese teşekkür ederek “Türkiye Vizyon Konferanslarında; kendi alanında temayüz etmiş 17 fikir sahibini, aydını Kültür Merkezimizde Düzceli kardeşlerimizle buluşturduk. Siyasetten felsefeye, sosyolojiden ekonomiye, teknolojiden kentleşmeye kadar çok geniş bir yelpazede konuşmalara, sorulara ve cevaplara tanık olduk. Konferanslarımıza katılan değerli konuşmacılarımızdan ilham ve enerji aldık. Geçmişe ve bugüne değil, geleceğe odaklandık. Ülkemize bir ‘vizyon’ tasarlamanın, bu vizyona katkıda bulunmanın heyecanını yaşadık” diye konuştu.