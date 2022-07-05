Vodafone Red, Türkiye ekonomisine katkı vermeyi sürdürüyor

İZMİR (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red müşterilerine son 1 yılda yaklaşık 528 milyon TL'lik ayrıcalık sağladıklarını belirterek, "Sunduğumuz ayrıcalıklarla ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz." dedi.

Şahin, Vodafone Red'in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda yaptığı konuşmada, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle abonelerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırırken, sağladıkları maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Kullanım süreleri ve alışkanlıklarına ilişkin bilgi veren Şahin, gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Vodafone Red'lilerin, son 1 yılda yaklaşık 2 milyar GB mobil internet kullandığını, 51,4 milyar dakika konuştuğunu, 2,7 milyar SMS attığını bildirdi.

Şahin, mobil internet kullanımı 2 yıl öncesine göre 2,5 kat artan Vodafone Red'lilerin, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,2 kat daha fazla internet kullandığını, Red'lilerin aylık ortalama data kullanımının da 20 GB'ı aştığını aktardı.

- "Pandemi sonrası müşteriler kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istiyor"

Meltem Bakiler Şahin, geleceğin dijital servislerde olduğuna işaret ederek, bu düşüncenin bir sonucu olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Hedeflerine ulaşmak için müşteri deneyiminde de dijitalleşmenin nimetlerinden faydalanmaya ve her müşteriye kişiselleştirilmiş ve tutarlı deneyim sunmaya verdikleri öneme işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markamız önemli rol oynuyor. Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Bu ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 528 milyon TL'lik ayrıcalık sağladık. Sunduğumuz ayrıcalıklarla Vodafone Red’lilerin dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkardıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz.

Yaptığımız araştırmalara göre, pandemi sonrası müşteriler kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istiyor. Diğer yandan, akıllı harcama yaptığını bilmek de müşterilerimiz için çok önemli. Bu doğrultuda, markaların bireylerin günlük ihtiyaç alanlarını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunması önem kazanıyor. Biz de pandemi sonrası müşterilerimizin bu içgörülerine göre Red dünyamızı baştan aşağı yeniledik ve yeni marka söylemimizi 'Vodafone Red Ayrıcalıklarla Dolu' olarak belirledik."

Şahin, önümüzdeki dönemde de Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

- "Toplam faturalı müşterimizin yaklaşık yüzde 50'si Red'li"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, şu an toplam faturalı müşterilerin yaklaşık yüzde 50'sinin Red'li olduğunu, yeni gelen müşterilerin yaklaşık yarısının Red'i seçtiğini bildirdi.

Fiyat tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Şahin, 12 ay ya da 24 ay kontratlı olduğu için fiyat ayarlaması yapılan müşterilerin yeni müşteriler ya da kontratı biten müşteriler olduğunu, bu durumlarda da yapılan fiyat ayarlamasının enflasyonun altında bulunduğunu kaydetti.

Son dönemde faturasını ödeyemeyen ya da hattı kapanan müşterilerde bir artış olup olmadığının sorulması üzerine Şahin, "Bu konuda gözlemlediğimiz bir değişiklik yok fakat son dönemde müşterilerimizin daha çok faturalıya geçtiğini görüyoruz." dedi.

Şahin, bir soru üzerine, "Önümüzdeki dönemde Red'de bölgesel ve yerel hizmetleri daha çok görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

- Red satışlarının üçte biri dijital kanallardan geldi

Verilen bilgiye göre, son 1 yılda, Vodafone Red müşterilerinin yüzde 75'i aktif olarak her ay Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi. Red'liler, ayda 16 kez Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek ortalama 2 günde bir uygulama ile etkileşime girdi.

Red müşterileri, dijital asistan TOBi'yi diğer müşterilere oranla 2 kat daha fazla ziyaret ederek işlemlerini dijital ve interaktif olarak gerçekleştirdi.

Diğer yandan, ​​​​​​​Red satışlarının üçte biri dijital kanallardan geldi. Red'liler, online'a özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 20 milyon TL'ye yakın tasarruf etti.

- Tarifelerinde sınırsız uygulamalar olan Red'liler, olmayanlara göre ortalama 2,5 kat daha fazla internet tüketti

Tarifelerinde sınırsız uygulamalar olan Red'liler, olmayanlara göre ortalama 2,5 kat daha fazla internet tüketti.

Red'liler bir yılda internetinden yemeden sosyal medyada 3,5 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 40 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 138 milyon şarkı dinledi, YouTube'da 3 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 110 bin bölüm dizi izledi.

Bununla birlikte, 2021 sonundan beri yeni gelen Red'lilere sunulan 3 ve 6 aylık hediye Netflix ve Amazon Prime Video üyeliğinden yaklaşık 25 bin abone yararlanarak toplam 2,4 milyon TL fayda elde etti.

- Red'lilerin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Belçika, Hollanda ve Fransa oldu

Vodafone Red'lilere yurt dışında da çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Seçili tarifelerde olan Red'liler, 40'tan fazla ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurt içi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor. Red'liler, 23 Vodafone ülkesini ayda 120 dakika ücretsiz arayabiliyor.

Son 1 yılda toplam 200 bini aşkın Red'li tarifedeki dakikalarıyla bu ülkeleri tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak 6,2 milyon dakika ücretsiz konuştu. Red'lilerin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Belçika, Hollanda ve Fransa oldu.

Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkanı sunan "Her Şey Dahil Pasaport-Dünya" hizmetini son 1 yılda 200 bin kişi kullandı.

Vodafone Red'liler, hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 433 milyon TL tasarruf etti.

- Red marka iş birlikleri son 1 yılda toplam 1,7 milyon kez kullanıldı

Vodafone Red müşterileri, çok sayıda markada hediye ve indirimlerden de yararlanabiliyor. Red marka iş birlikleri, son 1 yılda toplam 1,7 milyon kez kullanıldı ve müşterilere yaklaşık 60 milyon TL’yi aşkın fayda yarattı, müşteri başına ortalama 42 TL tasarruf sağlandı.

Ekim 2021'de Red ayrıcalıklarına katılan Martı ile bugüne kadar 109 bin abone, toplam 13 bin saat ücretsiz sürüş yaparak dünyanın çevresini yaklaşık 6 kez dönecek kadar yol kat etti.

Sesli rehber uygulaması Piri iş birliği sayesinde de 12 binden fazla Red’li 12 ay ücretsiz üyelikten yararlanarak 2 milyon TL’yi aşkın fayda sağladı. Red'liler, ev internetinde ayda ekstra 10 TL indirimden yararlanabiliyor.

Ailesinde Vodafone'lu olanlara taahhütlü fiyat üzerinden aylık ek 15 TL indirim de sağlanıyor. Son 1 yılda 42 bin Red’li yeni müşteri ailelerinde Vodafone'lu olduğu için ek indirimden yararlanarak yılda toplam 7,6 milyon TL tasarruf etti.

- Vodafone, uluslararası dolaşım hizmetinin kapsamını tüm Avrupa'yı da dahil ederek 130 ülkeye çıkaracak

​​​​​​​Vodafone, yeni dönemde de Red’li müşterilerine eğlencede, marka iş birliklerinde, yurt dışında ve yeni nesil dijital hizmette faydalar sunmayı sürdürecek. Halihazırda seçili tarifelerde olan Red'liler, 40'tan fazla ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurt içi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor.

Vodafone, uluslararası dolaşım hizmetinin kapsamını tüm Avrupa'yı da dahil ederek 130 ülkeye çıkaracak. Diğer yandan, Red'li müşterilere Vodafone Yanımda üzerinden çok avantajlı fiyatlarla otel, uçak ve seyahat turu gibi ihtiyaçlarını karşılama imkanı da sunulacak.

Vodafone'un yeni inovasyonu olan "Eğlence Yanımda" ile müşteriler tek bir platform üzerinden tüm üyeliklerini başlatabiliyor, iptal edebiliyor ve faturalarına yansıtabiliyor. Vodafone "Eğlence Yanımda" platformundaki markaları çoğaltarak bir eğlence merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Red'lilere Fırsatlar Dünyası'nda da birçok ek ayrıcalık sunulmaya devam edilecek. Bununla birlikte, yeni nesil hizmet anlayışıyla dijital asistan TOBi ve canlı destek ekibi, Red’lilere 7/24 hızlı çözümler sunacak.

