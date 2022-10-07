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Vodafone Türkiye, TM Forum'dan "İnsan Faktörü" kategorisinde ödül aldı

07.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir: - "Çalışanlarımıza ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunma amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müşteri deneyimi odaklı stratejimizle çalışanlarımız için daha verimli ve performans artırıcı iş değeri sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, telekomünikasyon dünyası ödül programlarından TM Forum'un Prestij Ödülleri’nde "Müşteri Deneyimini Kullanarak Çalışan Bağlılığını Geliştirme ve İş Değerini Büyütme" konulu projesiyle "İnsan Faktörü" kategorisinde ödül kazandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet göstermeye, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu çerçevede Vodafone Türkiye, TM Forum'dan "İnsan Faktörü" kategorisinde ödül aldı. Ödülün alınmasında, Vodafone'un operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla oluşturduğu, üzerinde 25’ten fazla departmanın çalıştığı ve getirdiği yeni çalışma şekliyle çalışan memnuniyetini artıran akıllı dijital veri analiz platformu önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımıza ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunma amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müşteri deneyimi odaklı stratejimizle çalışanlarımız için daha verimli ve performans artırıcı iş değeri sağlıyoruz. CEM (Customer Experience Management) programında elde ettiğimiz müşteri deneyimi verisini Müşteri Hizmetleri, Teknoloji Operasyonları, Pazarlama ve Satış birimleriyle paylaştık. Bu verileri strateji ve yatırım süreçlerinde etkin kullanarak son derece başarılı sonuçlara ulaştık.

Tüm bu çalışmalarımızla, telekomünikasyon dünyasının prestijli organizasyonlarından TM Forum’da ‘İnsan Faktörü’ kategorisinde ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kopenhag’daki törende bu sene ülkemizden ödül alan tek şirket olmanın gururunu taşıyoruz. Emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İnsanı merkeze alan stratejimizle daha fazla katma değer oluşturacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

- Müşteri deneyimi verisiyle iş değerini artırdı

Verilen bilgiye göre, ortak çalışma kültürüne katkı sağlamayı hedefleyen Vodafone, iş yapış şekillerini yeni nesil teknoloji, dijital dönüşüm, etkin ve eşzamanlı çalışma ortamı ve güçlü lider kadrosu ile en iyi seviyeye taşıdı.

İnsan faktörünü odağına alarak performansı optimize etmeyi, iş dönüşümünü teşvik etmeyi ve geleceğin işgücünü oluşturmayı hedefledi.

Departmanlar arasında ortak müşteri deneyimi metriklerini kullanarak ağ operasyonlarının dijital dönüşümünü ve optimizasyonunu desteklemek için organizasyonel yenilikler de dahil olmak üzere çalışanların yeniden katılımını iyileştirdi ve iş değerini artırmak için müşteri deneyimi verisini kullandı.

Verilerin artan kullanılabilirliği ve akışı, çalışan deneyimini ve başarı odağını büyük ölçüde geliştirdi.

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