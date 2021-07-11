YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Vodafone TV’den temmuza özel yeni içerikler

Vodafone TV’den temmuza özel yeni içerikler

11.07.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone TV’de haziran ayının en çok izlenen içerikleri arasında "Dünya Savaşı Z", "7. Koğuştaki Mucize" ve "Vatansever" gibi yapımlar yer aldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, haziran ayında diziden filme, spordan belgesele, her zevke ve yaşa uygun zengin içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, her ay 1,3 milyon abone tarafından kullanılan Vodafone TV’de haziran ayında en çok izlenen filmler arasında “Blade Runner 2049” “Dünya Savaşı Z”, “7. Koğuştaki Mucize”, “Vatansever”, “Jumanji: Yeni Seviye”, “Tarzan Efsanesi” ve “Glass” yer aldı. Haziranda en çok izlenen kanallar ise TRT1 , ATV , TV8 , Fox ve Kanal D olarak sıralandı.

Vodafone TV, temmuz ayında da müşterileri için birbirinden keyifli içerikler sunuyor. Vodafone TV kullanıcıları, 2014'ün en çok satan bilim-kurgu kitaplarından “The Martian”ın Ridley Scott yönetimindeki 38 ödüllü beyaz perde uyarlaması “Marslı”yı; gerçek bir hikayeye dayanan, En İyi Film ve Özgün Senaryo dalında Oscar ödüllü bir drama olan “Spotlight”ı; En İyi Erkek Oyuncu Oscarlı Denzel Washington'ın başrolünde olduğu, aksiyon ve gerilim dolu “Adalet”i; görsel efektleriyle akademiden de tam not almış, Oscarlı yönetmen Ridley Scott yönetiminde macera ve bilim-kurgu şöleni “Prometheus”u; James Franco’lu ve 6 Oscarlı bir hayatta kalma mücadelesini anlatan “127 Saat”i ve Meryl Steep'in başrol oyunculuğu ile Oscar ve BAFTA adaylığı getirdiği, romantik dram “Julie ve Julia”yı izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, şunları kaydetti:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinemasever müşterilerimiz için temmuz ayına özel zengin bir portföy hazırladık. En beğenilen yapımları bir araya getirdiğimiz içeriğimizle izleyicilerimizin dijital platformlarda sinema izleme keyfini artırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendiOkyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendi
Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdiHastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdi
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarıTrabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:39
Sabah
05:35
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.