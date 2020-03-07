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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

YOZGAT HABERLERİ  | 07.03.2020 19:35 | Son Güncelleme

Sorgun Belediyespor: 2 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Sorgun

Hakemler: Burhan İlhan, Fatih Yayla

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Görkem Sertel, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Ali Alp Çayır (Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Halil İbrahim Kurt, Rıfat Kantarcıoğlu, Demirhan Durul)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, İbrahim Başaran, Marshall, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç)

Setler: 25-16, 25-20, 17-25, 18-25, 11-15

Süre: 134 dakika (25, 30, 28, 32, 19)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
AXA Sigorta Efeler Ligi Bursa Büyükşehir Belediyespor Sorgun Sorgun Belediyespor Voleybol

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Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Sağlık Eczanesi
Bogazliyan
Temel Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Alptekin Eczanesi
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