Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Zafer Özmen
Afyon Belediye Yüntaş: Görkem Sertel, Alen, Furkan Dur, Lima, Poglajen, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Okay Serçe, Berkan Eryüz, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu)
Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Mert Matic, Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör (Paulo Bravo, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija)
Setler: 18-25, 20-25, 25-21,18-25
Süre: 107 dakika (25, 26, 27, 29)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.