YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.09.2020 18:54 | Son Güncelleme

Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Arkas Spor: 3

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Zafer Özmen

Afyon Belediye Yüntaş: Görkem Sertel, Alen, Furkan Dur, Lima, Poglajen, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Okay Serçe, Berkan Eryüz, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu)

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Mert Matic, Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör (Paulo Bravo, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija)

Setler: 18-25, 20-25, 25-21,18-25

Süre: 107 dakika (25, 26, 27, 29)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Turizm kentinin merkezinde 2 metrelik engerek yakalandı
Turizm kentinin merkezinde 2 metrelik engerek yakalandı
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Belediyeden Başkan Böcek’in son durumuna ilişkin açıklama:
Belediyeden Başkan Böcek’in son durumuna ilişkin açıklama:
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kuş tarlayı yakıyordu
Kuş tarlayı yakıyordu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
12:58
İkindi
16:28
Akşam
19:12
Yatsı
20:30

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Altıntas Eczanesi
Merkez
Nüket Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Saglık Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
7 kentten 350 genç Afyonkarahisar’ı gezdi
7 kentten 350 genç Afyonkarahisar’ı gezdi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bolvadin'de Öğrencilerden Örnek Davranış
Bolvadin'de Öğrencilerden Örnek Davranış
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.