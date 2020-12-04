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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 04.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

Spor Toto: 3 - Sorgun Belediyespor: 1

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay

Spor Toto: İbrahim Emet, De Souza, Ferreira, Kemal Kayhan, Oğulcan Yatgın, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Samet Ahmet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Yiğit Yıldız, Mesut Akman, Umut Demir, Rahmi Çağlar Aksoy, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)

Setler: 23-25, 25-10, 25-17, 25-15

Süre: 105 dakika (31, 25, 26, 23)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Spor Toto, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

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