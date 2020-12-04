Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay
Spor Toto: İbrahim Emet, De Souza, Ferreira, Kemal Kayhan, Oğulcan Yatgın, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Samet Ahmet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Yiğit Yıldız, Mesut Akman, Umut Demir, Rahmi Çağlar Aksoy, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)
Setler: 23-25, 25-10, 25-17, 25-15
Süre: 105 dakika (31, 25, 26, 23)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Spor Toto, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.