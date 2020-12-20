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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İZMİR HABERLERİ  | 20.12.2020 16:39 | Son Güncelleme

Altekma: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Daniel, Yunus Emre Tayaz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Mehmet Hacıoğlu)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Halil İbrahim Yücel, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Emin Gök)

Setler: 24-26, 18-25, 22-25

Süre: 88 dakika (33, 24, 31)

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftanın son karşılaşmasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

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