Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Bilal Çağlar, Adem Türkmen

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Dosanjh, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız, Cansın Enaboifo, Yusuf Eken, Umut Durur, Batuhan Karaca, (Resul Gün, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Zeka Kır)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Ondes, Da Sılva, Mustafa Cengiz, (Lagumdzija, Ali Enis Ay, Caner Dengin)

Setler: 17-25, 17-25,20-25

Süre: 72 dakika (24, 22, 26)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 1. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.



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