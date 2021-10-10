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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

10.10.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyon Belediye Yüntaş: 0 - Arkas Spor: 3

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Bilal Çağlar, Adem Türkmen

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Dosanjh, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız, Cansın Enaboifo, Yusuf Eken, Umut Durur, Batuhan Karaca, (Resul Gün, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Zeka Kır)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Ondes, Da Sılva, Mustafa Cengiz, (Lagumdzija, Ali Enis Ay, Caner Dengin)

Setler: 17-25, 17-25,20-25

Süre: 72 dakika (24, 22, 26)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 1. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

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