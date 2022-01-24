Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Gürhan Gül

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan,Kadir Gürkan Uz)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Torres, Divis, Doğukan Ulu ( Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır)

Setler: 21-25, 18-25, 25-23, 18-25

Süre: 120 dakika (27, 29, 36, 28)

MARDİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.



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