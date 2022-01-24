YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

24.01.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Kızıltepespor: 1- Galatasaray HDI Sigorta : 3

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Gürhan Gül

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan,Kadir Gürkan Uz)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Torres, Divis, Doğukan Ulu ( Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır)

Setler: 21-25, 18-25, 25-23, 18-25

Süre: 120 dakika (27, 29, 36, 28)

MARDİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildiEski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Mardin Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
12:34
İkindi
15:16
Akşam
17:39
Yatsı
18:57

Mardin Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazartesi

Zekim Eczanesi
Artuklu
Arin Eczanesi
Artuklu
Badıllı Eczanesi
Kiziltepe
Tema Eczanesi
Kiziltepe
Mevlana Eczanesi
Midyat
Mutlu Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.