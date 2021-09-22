Voleybol: Hazırlık maçı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Ihlara Turnuvası'nda Galatasaray'ı, 3-1 mağlup etti.

Kuzeyboru'nun ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada Galatasaray ile Kuzeyboru, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Kuzeyboru, Galatasaray karşısında mücadeleyi 25-16, 25-23, 21-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 galip tamamladı.

Turnuva, yarın PTT-Galatasaray, Kuzeyboru-Mert Grup Sigorta karşılaşmalarıyla devam edecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz