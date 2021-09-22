YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Voleybol: Hazırlık maçı

Voleybol: Hazırlık maçı

22.09.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzeyboru: 3 - Galatasaray 1

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Ihlara Turnuvası'nda Galatasaray'ı, 3-1 mağlup etti.

Kuzeyboru'nun ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada Galatasaray ile Kuzeyboru, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Kuzeyboru, Galatasaray karşısında mücadeleyi 25-16, 25-23, 21-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 galip tamamladı.

Turnuva, yarın PTT-Galatasaray, Kuzeyboru-Mert Grup Sigorta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!
Aksaray'da toplu sünnet şöleniAksaray'da toplu sünnet şöleni
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:41
İkindi
16:06
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Aksaray Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Aksaray Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Agacoren
Mehmet Sevgi Eczanesi
Eskil
Mutlu Kardeş Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.