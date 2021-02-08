Voleybol İl temsilciliği Şubat ayı hakem ve gözlemci semineri yapıldı

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği’nin Şubat ayı gözlemci ve hakem semineri yine online olarak gerçekleştirildi. Seminerde İl Temsilcisi Halil Dicle, oynana maçlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Kural 12 Servis ile ilgili bir sunum yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Gözlemci Kurulu pandemi öncesi her ayın ilk haftasında yapılan yüz yüze eğitim seminerlerini pandemi nedeni ile online olarak yapılmasına karar vermişti. MHGK tarafından hazırlanan ders konuları tüm illere gönderilerek Türkiye genelinde aynı eğitim semineri düzenlenmeye başladı. MHGK talimatları ile Kayseri’de online Şubat ayı Hakem ve Gözlemci seminerine 4 gözlemci, 1 Uluslararası, 14 Ulusal, 30 İl ve 9 Aday hakem olmak üzere 58 Hakem ve Gözlemci katıldı. Voleybol İl temsilcisi Halil Dicle, “Seminerlerimiz online olarak sorunsuz şekilde devam ediyor. Seminerde, şu ana kadar oynanan maçlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundum. Ayrıca, Şubat ayı Ders konusu olan Kural-12 Servis ile ilgili sunum gerçekleştirdim. Katılımın yüksek olması bizi sevindirdi” diye konuştu.

