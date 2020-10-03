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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 03.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Çan Gençlik Kalespor: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Arzu Uzatöz, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Ellen Braga, Emine Arıcı, Ana Paula Borgo, Thais Souza, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilan Yaşar, Simay Gazi, Elif Boran)

Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Jordan Thompson, Chiaka Ogbogu, Sladjana Mirkoviç, Melis Durul (Melisa Memiş, Hande Baladin, Tijana Boskoviç, Elif Şahin, Yasemin Güveli)

Setler: 19-25, 21-25, 14-25

Süre: 77 dakika (27, 27, 23)

ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA deplasmanda, Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

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