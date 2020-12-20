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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 20.12.2020 15:55 | Son Güncelleme

PTT: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 2

Salon: Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Merve Tanyel, Su Zent, Suna Alan Aysun, Ceyda Aktaş)

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Nur Sena Kasap, Borgo, Braga, Hande Naz Şimşek (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)

Setler: 25-23, 25-27, 25-10, 23-25, 17-15

Süre: 137 dakika (26, 35, 23, 28, 25)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında PTT, Çan Gençlik Kalespor'u 3-2 yendi.

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