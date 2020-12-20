Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Merve Tanyel, Su Zent, Suna Alan Aysun, Ceyda Aktaş)
Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Nur Sena Kasap, Borgo, Braga, Hande Naz Şimşek (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)
Setler: 25-23, 25-27, 25-10, 23-25, 17-15
Süre: 137 dakika (26, 35, 23, 28, 25)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında PTT, Çan Gençlik Kalespor'u 3-2 yendi.