Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Sabır Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Havlickova, Özlem Güven, Irmak Gökçen (Kharchenko, Çağla Salih, Şeyma Dilan Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

Fenerbahçe Opet: Gizem Örge, Anna Lazareva, Beliz Başkır, Cansu Çetin, Dicle Nur Babat, Meliha İsmailoğlu (Arina Fedorovtsena, Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Mina Popovic, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Buse Ünal)

Setler: 16-25, 17-25, 20-25

Süre: 73 dakika (23, 25, 25)

Misli.Com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta açılış maçında Bolu Belediyespor, Fenerbahçe Opet'e 3-0 yenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz