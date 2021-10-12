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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

12.10.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Tutku Yüzgenç, Cristina, Beliz Başkır, Cansu Çetin, İpar Kurt)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sobolska, Çağla Akın, Bytsenko, Ecenur Aksoy, Maglio (Buse Kayacan, Hümay Topaloğlu, Sudenaz Uzun, Defne Başyolcu, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara)

Setler: 20-25, 25-10, 25-11, 25-17

Süre: 96 dakika (25, 22, 26, 23)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

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