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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

19.10.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzeyboru: 2 - PTT: 3

Salon: Aksaray

Hakemler: Yavuz Akdemir, Halit Cerit

Kuzeyboru: Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Fulden Ural, Elif Boran, Simay Gazi)

PTT: Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Çağla Erdem, Ece Morova, Semra Özer)

Setler: 23-25, 20-25, 25-21, 25-18, 12-15

Süre: 143 dakika (30, 32, 32, 28, 21)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında PTT, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

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