Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Aneta, Özlem Güven, Irmak Gökcen, (Kharchenko, Çağla Salih, Şeyma Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, İlkin Aydın, Gizem Güresen, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran, Fatma Beyaz, (Planinsec, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Demirel, Loana, Zent, Gamze Kılıç)

Setler: 26-24, 15-25, 18-25, 18-25

Süre: 109 Dk. (35, 24, 24, 26)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Bolu Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenildi.



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